Украинский полузащитник отличился в воротах Пармы на 70-й минуте игры.
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ, GETTY IMAGES
28 июля 2020, 22:05
В рамках 37-го тура чемпионата Италии Парма принимает Аталанту.
На 70-й минуте игры Руслан Малиновский принялся исполнять штрафной и поразил ворота соперника, при этом, голкипер остался стоять на месте.
Видео гола:
Отметим, Малиновский остался на скамейке запасных, но вышел на замену на 46-й минуте игры вместо Марио Пашалича.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Милан – Аталанта.