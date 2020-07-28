Италия

Украинский полузащитник отличился в воротах Пармы на 70-й минуте игры.

В рамках 37-го тура чемпионата Италии Парма принимает Аталанту.

На 70-й минуте игры Руслан Малиновский принялся исполнять штрафной и поразил ворота соперника, при этом, голкипер остался стоять на месте.

Видео гола:

Отметим, Малиновский остался на скамейке запасных, но вышел на замену на 46-й минуте игры вместо Марио Пашалича.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Милан – Аталанта.