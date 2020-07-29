Коллектив Антонио Конте набрал максимум очков в напряженном поединке за счет голов Д'Амброзио и Мартинеса (2:0).
Интер — Наполи, Getty Images
29 июля 2020, 00:48
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Интер — Наполи 2:0
Голы: Д'Амброзио, 11, Мартинес, 74
Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей, Бастони — Кандрева (Годин, 60), Брозович, Барелла, Бираги (Янг, 78) — Валеро (Эриксен, 88) — Лукаку (Мозес, 89), Санчес (Мартинес, 60).
Наполи: Мерет — Хисай (Малькюи, 83), Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 65) — Эльмас, Демме, Зьелински (Аллан, 65) — Политано (Лосано, 75), Милик (Кальехон, 83), Инсинье.
Предупреждения: Санчес, Брозович, Барелла, Бираги — Лосано.