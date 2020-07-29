Италия

Экс-президент "нерадзурри" был бы счастлив, если бы нападающий Барселоны перешел в Интер.

Бывший владелец Интера Массимо Моратти прокомментировал надежды о том, что однажды клуб подпишет Лионеля Месси.

"Иногда мечты сбываются, особенно в футболе. И тот факт, что отец Месси купил дом в Милане, рядом с главным офисом Интера… Надеюсь, это может что-то означать с данной точки зрения. Может, он придет, чтобы подписать контракт…", — заявил Моратти La Gazzetta dello Sport.

Контракт 33-летнего Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне капитан "сине-гранатовых" забил 30 голов и сделал 26 ассистов во всех турнирах за Барсу.