Италия

Главный тренер Интера не питает надежд на то, что ряды клуба пополнит Лионель Месси.

У Антонио Конте спросили, что он предпочел бы: получить одного Месси или четверых игроков по 50 млн евро.

"Я думаю, оба этих варианта практически невозможны! Я поддерживаю своих игроков, ведь они выкладываются по полной, уверяю вас. А что касается Месси, то было бы проще перенести Дуомо (главный архитектурный символ Милана – прим.), чем заполучить Лео в Интер", — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Экс-президент Интера Массимо Моратти тоже высказался на эту тему. Он сообщил, что отец Лионеля купил дом недалеко от офиса Интера и отметил, что "иногда мечты сбываются".

Контракт Лионеля Месси с Барселоной действителен до следующего лета.