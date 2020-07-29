Италия

"Россонери" добыли выездную победу в 37 туре Серии А.

Милан в рамках чемпионата Италии отправился в гости к Сампдории и добился победы с убедительным преимуществом в счете — 4:1.

Два гола на свой счет записал Златан Ибрагимович, еще по одному забили Хакан Чалханоглу и Рафаэль Леау.

Сампдория — Милан 1:4

Голы: Аскильдсен, 87 — Ибрагимович, 4, 58, Чалханоглу, 52, Леау, 90+2

Сампдория: Фальконе — Берешински, Йосида, Колли, Оджелло — Депаоли (Лери, 46), Вийера (Бертолаччи, 75), Линетти (Аскильдсен, 74), Янкто — Рамирес (Марони, 46) — Квальярелла (Габбьядини, 74)

Милан: Доннарумма — Калабрия (Кастильехо, 62), Кьяер, Габбья, Эрнандес — Кессье (Билья, 79), Беннасер — Салемакерс, Чалханоглу (Бонавентура, 62), Ребич (Леау, 46) — Ибрагимович (Пакет, 79)

Предупреждения: Берешинский — Ребич