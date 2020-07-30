Италия

Менеджер огласил причины поражения от Кальяри.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри высказался о матче против Кальяри (0:2), также прокомментировал грядущие поединки.

"Проблема в том, что мы единственная команда в Европе, которой придется играть пять раз за 12 дней".

"Мы посмотрим, какое будет наши состояние и должны ли мы выпускать на поле молодых игроков в выходные дни, чтобы каждый мог немного отдохнуть".

"С точки зрения мотивации и решимости это был нетипичный матч, и его нельзя рассматривать так же, как и остаток сезона.. Сегодня у нас осталось девять игроков с травмами, поэтому, очевидно, у меня есть некоторые сомнения перед Лионом. Нам нужно посмотреть, кто успеет восстановиться", — сказал Сарри DAZN.

Ранее добытое Ювентусом чемпионство прокомментировал нападающий португальцев Криштиану Роналду.