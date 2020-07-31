Италия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Италии.

В субботу, 1 августа, Аталанта на своем поле примет Интер в 38-м туре Серии А. "Нерадзурри" достаточно не проиграть, чтобы завершить сезон вторыми, а "богине" нужно только побеждать.

По версии Parimatch, Аталанта – фаворит встречи: победа "богини" оценивается коэффициентом 2,41, а победа "нерадзурри" – 2,80.

Если в поединке будет ничья, то на такой исход показатель 3,75.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Аталанта – Интер.