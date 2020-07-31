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Аталанта - Интер, Getty Images
31 июля 2020, 20:59
В субботу, 1 августа, Аталанта на своем поле примет Интер в 38-м туре Серии А. "Нерадзурри" достаточно не проиграть, чтобы завершить сезон вторыми, а "богине" нужно только побеждать.
По версии Parimatch, Аталанта – фаворит встречи: победа "богини" оценивается коэффициентом 2,41, а победа "нерадзурри" – 2,80.
Если в поединке будет ничья, то на такой исход показатель 3,75.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Аталанта – Интер.