Италия

Итальянский клуб собирается сделать ставку на молодых игроков.

Болонья уже длительное время следит за принадлежащим Динамо Владиславом Супрягой, утверждает Bologna Sport News.

"Россоблу" в первом сезоне рассчитывают на Владислава как на дублера 38-летнего Родриго Паласио. В клубе считают, что Супряга не только мог бы многому научиться у Родриго, но и за сезон адаптироваться в Италии, не испытывая давления при такой роли.

В случае перехода украинского форварда Синиша Михайлович сможет еще сезон использовать Муссу Барроу на фланге, а не в центре атаки.

Transfermarkt оценивает Супрягу в 2,7 млн евро, что источник называет "суммой, которая вполне по силам Болонье". При этом итальянцы не обращают внимания, что по оценкам того же Transfermarkt, Динамо заплатило Днепру-1 за Супрягу 6,5 млн евро и вряд ли согласится отпустить его дешевле.

В сезоне-2019/20 Владислав забил 14 голов в 25 матчах украинской Премьер-лиги, выступая на правах аренды за Днепр-1 – больше, чем все центрфорварды Динамо вместе взятые.

Пока неизвестно, останется ли Супряга в следующем сезоне в Днепре-1, вернется в Динамо или же перейдет в другой клуб.