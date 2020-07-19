Украина

Молодой нападающий выступает на правах аренды за СК Днепр-1.

Принадлежащий Динамо Владислав Супряга в матче 32-го тура Премьер-лиги против Ворсклы забил свои 13-й и 14-й гол в турнире в нынешнем сезоне.

Все центрфорварды Динамо вместе забили 13 голов. Восемь на счету дисквалифицированного Артема Беседина, два у игравшего во второй половине сезона в аренде в Анкарагюджю Жерсона Родригеса, еще два у Назария Русина и один гол у Франа Соля. Ибрагим Каргбо пока не забивал в УПЛ.

Отметим, что в данный список не включен Беньямин Вербич, изначальная позиция которого в Динамо все-таки левый вингер. Словенец отличился 11 голами.

Три из своих 14 голов Супряга забил в ворота Динамо. Ожидается, что он и в следующем сезоне останется в аренде в Днепре.

Днепр-1, который перед матчем получил Трофей престижа за победу в нижней шестерке, разгромил Ворсклу со счетом 3:0.