Италия

Стали известны стартовые составы команд на тридцать восьмого тура итальянской Серии А между неаполитанским Наполи и римским Лацио.

В последнем матче сезона итальянской Серии А каждая из команд будет решать исключительно свои проблемы в турнирной таблице. Лацио все еще может стать вторым, но для этого нужны осечки Интера и Аталанты, а также собственная победа над Наполи, для которых последний матч сезона не значит абсолютно ничего.

Неаполитанцы, после поражения миланскому Интеру (0:2), серьезно изменили свой стартовый состав. Лишь Кулибали, Мариу Руи, Зьелински и Инсинье сумели сохранить свое место на поле. Лацио рисковать нельзя, поэтому и замена от Симоне Индзаги лишь одна — на левом фланге полузащиты вместо Хони сыграет Марушич.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Фабиан Руис, Лоботка, Зьелински — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Запасные: Карнезис, Луперто, Гулам, Максимович, Хисай, Аллан, Эльмас, Демме, Юнес, Лосано, Милик, Политано.

Лацио: Стракоша — Патрик, Луис Фелипе, Ачерби — Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Марушич — Корреа, Иммобиле.

Запасные: Гуэррьери, Прото, Баштуш, Лукаку, Вавро, Армини, Катальди, Дж. Андерсон, А. Андерсон, Кайседо, Адеканье, Хони.

Матч Наполи — Лацио начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.