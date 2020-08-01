Италия

Подопечные Антонио Конте оказались сильнее Аталанты в поединке за вторую строчку турнирной таблицы (2:0).

В рамках 38-го, заключительного тура Серии А встречались Аталанта и миланский Интер. Данный матч стал поединком за второе место, которое, по сути, было бы лишь утешением ввиду чемпионства Ювентуса. Гости оказались лучше готовы к отчетной встрече, полностью переиграв соперника. Подопечные Антонио Конте открыли счет уже на первой минуте — Д'Амброзио замкнул подачу Янга после розыгрыша углового – 0:1. Помимо пропущенного гола, бергамаски еще и потеряли вратаря – Голлини был вынужден покинуть поле уже на пятой минуте.

Со временем "богиня" забрала мяч под свой контроль, но не продвигалась к воротам Хандановича. В одном из эпизодов Сапата мог сравнять счет, но вместо мяча пробил по голкиперу. Выдержав подобие натиска со стороны соперника, Интер снова активно пошел вперед и провел несколько неплохих атак. Одна из таких завершилась взятием ворот Спортьелло – Янг сместился в центр и нанес потрясающий обводящий удар в дальний угол – 0:2.

Пропустив во второй раз, подопечные Джан Пьеро Гасперини долго не могли прийти в себя, чем пытались воспользоваться гости. Однако забить третий гол в первом тайме им не удалось. Проведя еще некоторое время на чужой половине поля, "змеи" отдали мяч во владение сопернику. Бергамаски проводили атаку за атакой, но им не удавалось вскрыть оборону соперника. У Гомеса была возможность забить прямым ударом со штрафного, но аргентинец не смог перебросить мяч через стенку. В другом эпизоде Пашалич мог забить в падении после подачи Госенса, но попал мячом в Янга. До ухода на перерыв Аталанте так и не удалось забить, так что команды отправились в раздевалки при преимуществе миланцев в два мяча.

Подопечные Конте активно начали вторую половину встречи, но, в отличие от дебюта первой, теперь им не удалось забить быстрый гол. После краткосрочного всплеска активности гости отдали инициативу сопернику. Гомес мог сократить отставание в счете, завершив сольный проход ударом по воротам, но Хандановичу не составило труда справиться с этим выстрелом. "Змеи" ответили на это ударом Янга из пределов штрафной, но он был заблокирован Кастанем.

Гасперини решил усилить атаку своей команды, выпустив на поле Муриэля и Малиновского. Руслан часто брал игру на себя и пробивал по воротам из разных позиции, но эти удары сгодились разве что для статистики. Украинец ни разу не попал в створ ворот. Что касается Муриэля, он создал отличный шанс забить для Госенса, но Робин не попал по воротам. Еще несколько раз пробивал Сапата, но у Дувана прицел в отчетном поединке был определенно сбит.

На большее команды Гасперини не хватило. Она не смогла довести свой счет до ста забитых голов в текущем чемпионате, остановившись на 98-ми точных попаданиях. В концовке встречи Интер несколько раз ловил соперника на контратаках, благодаря чему мог довести счет до разгромного, но ни Лукаку, ни Янг не использовали свои шансы. Как итог, счет так и не претерпел изменений. Финальный свисток главного арбитра зафиксировал комфортную победу Интера, которая позволила миланцам занять итоговое второе место, отстав всего на одно набранное очко от Ювентуса. Аталанта же, как и в предыдущем чемпионате, заняла третью строчку.

На этом сезон для команд не заканчивается. Аталанта продолжает свой путь в Лиге чемпионов, где в 1/4 финала встретится с ПСЖ 12-го августа. Интер, в свою очередь, сыграет в 1/8 финала Лиги Европы против Хетафе 5-го августа.

Аталанта — Интер 0:2

Голы: Д'Амброзио, 1, Янг, 20

Аталанта: Голлини (Спортьелло, 5) — Толой, Кальдара, Джимсити — Кастань (Хатебур, 60), де Роон, Фройлер (Малиновский, 61), Госенс — Пашалич (Муриэль, 61) — Гомес (Да Рива, 90+1), Сапата

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони (Шкриниар, 77) — Д'Амброзио (Бираги, 77), Брозович, Гальярдини, Янг (Мозес, 90) — Барелла (Эриксен, 90) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 71)

Предупреждения: Джимсити, Толой — де Врей, Брозович