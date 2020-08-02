Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Ювентус и Рома решили свои турнирные задачи до завершения сезона-2019/20, поэтому их очное противостояние в заключительном туре Серии А было лишь подготовкой к предстоящим еврокубковым матчам.

Главный тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри решил выставить против Ромы полуэкспериментальный состав, чем удалось воспользоваться римлянам и завершить сезон на мажорной ноте победой над действующим чемпионом (3:1).

Героем встречи стал Перотти, который записал на свой счет два гола в ворота Ювентуса и результативную передачу на Калинича.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус — Рома:

Ювентус — Рома 1:3

Голы: Игуаин, 5 — Калинич, 23, Перотти, 44, с пенальти, 52.

Ювентус: Щесны (Пинсольо, 72) — Данило, Ругани, Бонуччи (Демирал, 51), Фработта — Рабио (Рэмси, 51), Мураторе, Матюиди — Бернардески (Оливьери, 72), Игуаин (Вриони, 79), Дзанимаккья.

Рома: Фусато — Фасио, Смоллинг, Ибаньес (Жуан Жезус, 56) — Дзаппакоста, Кристанте (Сантон, 56), Вильяр, Калафиори (Бруно Перес, 60) — Дзаньоло (Ундер, 56), Перотти (Клюйверт, 73) — Калинич.

Предупреждения: Ругани — Смоллинг, Перотти, Кристанте, Фасио.