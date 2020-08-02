Италия

Чемпиону Италии не удалось завершить сезон на мажорной ноте.

В 38-м туре Серии А, как и в 37-м, Ювентус, досрочно ставший чемпионом и потерявший интерес к турниру, проиграл.

Вышедшая в полуэкспериментальном составе команда Маурицио Сарри быстро повела в счете, но затем пропустила трижды от куда более собранных подопечных Паулу Фонсеки.

Героем матча стал Перотти, на счету которого два гола и результативная передача.

Ювентус — Рома 1:3

Голы: Игуаин, 5 — Калинич, 23, Перотти, 44, с пенальти, 52.

Ювентус: Щесны (Пинсольо, 72) — Данило, Ругани, Бонуччи (Демирал, 51), Фработта — Рабио (Рэмси, 51), Мураторе, Матюиди — Бернардески (Оливьери, 72), Игуаин (Вриони, 79), Дзанимаккья.

Рома: Фусато — Фасио, Смоллинг, Ибаньес (Жуан Жезус, 56) — Дзаппакоста, Кристанте (Сантон, 56), Вильяр, Калафиори (Бруно Перес, 60) — Дзаньоло (Ундер, 56), Перотти (Клюйверт, 73) — Калинич.

Предупреждения: Ругани — Смоллинг, Перотти, Кристанте, Фасио.