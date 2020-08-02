Италия

Портал высоко оценил игру украинского полузащитника.

Руслан Малиновский появился на поле в матче против Интера на исходе часа игры и успел стать лучшим в составе своей команды за отведенное время.

Украинский полузащитник заработал оценку 7,1 от портала Whoscored. Такой же балл в составе бергамасков получили Кальдара и Де Роон.

Отметим, что поединок завершился победой команды Антонио Конте с комфортным счетом — 2:0.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча.