Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Аталанта — Интер, Getty Images
02 августа 2020, 06:20
В последнем туре сезона итальянской Серии А Аталанта принимала на своем поле Интер и в случае победы имела возможность впервые в своей истории завоевать серебряные медали национального первенства.
Несмотря на впечатляющую форму бергамасков, подопечным Антонио Конте удалось обыграть главного конкурента и сохранить вторую строчку в турнирной таблице (2:0). Аталанта же вынуждена довольствоваться лишь бронзовым комплектом наград, поскольку Лацио оступился в параллельном матче с Наполи.
Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта — Интер:
Аталанта — Интер 0:2
Голы: Д'Амброзио, 1, Янг, 20
Аталанта: Голлини (Спортьелло, 5) — Толой, Кальдара, Джимсити — Кастань (Хатебур, 60), де Роон, Фройлер (Малиновский, 61), Госенс — Пашалич (Муриэль, 61) — Гомес (Да Рива, 90+1), Сапата
Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони (Шкриниар, 77) — Д'Амброзио (Бираги, 77), Брозович, Гальярдини, Янг (Мозес, 90) — Барелла (Эриксен, 90) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 71)
Предупреждения: Джимсити, Толой — де Врей, Брозович