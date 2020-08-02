Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В последнем туре сезона итальянской Серии А Аталанта принимала на своем поле Интер и в случае победы имела возможность впервые в своей истории завоевать серебряные медали национального первенства.

Несмотря на впечатляющую форму бергамасков, подопечным Антонио Конте удалось обыграть главного конкурента и сохранить вторую строчку в турнирной таблице (2:0). Аталанта же вынуждена довольствоваться лишь бронзовым комплектом наград, поскольку Лацио оступился в параллельном матче с Наполи.

Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта — Интер:

Аталанта — Интер 0:2

Голы: Д'Амброзио, 1, Янг, 20

Аталанта: Голлини (Спортьелло, 5) — Толой, Кальдара, Джимсити — Кастань (Хатебур, 60), де Роон, Фройлер (Малиновский, 61), Госенс — Пашалич (Муриэль, 61) — Гомес (Да Рива, 90+1), Сапата

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони (Шкриниар, 77) — Д'Амброзио (Бираги, 77), Брозович, Гальярдини, Янг (Мозес, 90) — Барелла (Эриксен, 90) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 71)

Предупреждения: Джимсити, Толой — де Врей, Брозович