Италия

Итальянский форвард забил 36 голов в чемпионате Италии и завоевал Золотую бутсу.

Лацио не сумел воспользоваться осечкой Аталанты в матче с Интером и остался без призового места из-за поражения от Наполи в рамках заключительного тура итальянской Серии А (1:3).

Тем не менее, повод для радости у римского клуба все-таки есть, поскольку нападающему Чиро Иммобиле удалось не только стать обладателем Золотой бутсы по итогам сезона-2019/20, но и повторить рекорд по количество забитых мячей за одну кампанию итальянского первенства.

Благодаря голу в ворота Наполи Иммобиле записал на свой счет 36 гол в нынешнем сезоне Серии А, что является лучшим показателем в истории турнира. Такое же количество взятий ворот удавалось совершить только Гонсало Игуаину в кампании-2015/16, когда тот защищал цвета Наполи.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Наполи — Лацио вы можете на Football.ua.