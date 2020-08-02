Италия

Луиджи Ди Бьяджо продолжит тренерскую карьеру за пределами Феррары.

После матча 38-го тура чемпионата Италии против Фиорентины, который стал последним для СПАЛ в Серии А, тренер феррарцев Луиджи Ди Бьяджо объявил о своей отставке.

"Я не общался с руководством клуба, но у нас была негласная договоренность о том, что мы расстаемся, если команда не останется в Серии А, – цитирует Ди Бьяджо Tuttosport. – Когда меня пригласили в СПАЛ, я верил в то, что нам по силам выиграть борьбу за выживание. Увы, это был негативный опыт, однако я считаю, что лучше жалеть о неудаче, чем жалеть, что не попробовал".

"Я уже попрощался с командой и хочу извиниться перед всей Феррарой, что не смог избавить болельщиков от неприятного момента расставания с Серией А. Я чувствую себя в долгу перед клубом и городом, но, учитывая все трудности, которые свалились на нас разом, не думаю, что мог что-то сделать лучше".

СПАЛ заблаговременно зарезервировал себе место в Серии В, и в последнем матче против Фиорентины, который уже ничего не решал, проиграл дома.