Италия

В чемпионате Италии определился последний неудачник сезона-2019/20.

В 38-м туре Серии А оставалось решить последний вопрос многострадального сезона-2019/20 — кто покинет высший дивизион вместе с Брешией и СПАЛ.

На эту сомнительную честь претендовали Лечче и Дженоа, опережавшая команду, в которой выступает Евгений Шахов, на одно очко. Чтобы спастись, "грифонам" достаточно было обыграть Верону с любым счетом, но генуэзцы не стали скромничать.

Отгрузив "мастиффам" три безответных мяча еще до перерыва, хозяева, доигрывая матч в меньшинстве, преимущество не растеряли.

Таким образом, голевой фейерверк, который устроили "волки" с "крестоносцами" в Лечче, уже не имел никакого смысла.

Шахов вышел на замену во втором тайме и стал непосредственным участником третьего гола в ворота гостей. Мяч после удара головой Евгения попал в штангу, а на добивании сыграл Лападула.

Дженоа — Верона 3:0

Голы: Санабрия, 13, 25, Ромеро, 44.

Дженоа: Перин — Мазьелло, Ромеро, Сапата — Анкерсен, Лерагер, Берами, Ягелло (Кассата, 83), Кришито (Баррека, 22) — Пандев (Пинамонти, 83), Санабрия (Голданига, 64).

Верона: Радунович — Ррахмани, Гюнтер (Сальседо, 75), Димарко — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Пессина (Борини, 46), Эйссерик — Ди Кармине (Паццини, 46).

Предупреждения: Санабрия, Ромеро, Мазьелло.

Удаления: Ромеро, 61, Кассата, 90+2 — Амрабат, 90+1.

Лечче — Парма 3:4

Голы: Барак, 40, Меччарьелло, 45, Лападула, 68 — Лукиони, 11, автогол, Капрари, 24, Корнелиус, 52, Инглезе, 66.

Лечче: Габриэль — Донати, Лукиони, Меччарьелло (Монтеризи, 88), Делль'Орко (Вера, 70) — Манкозу (Майер, 61), Тахцидис (Петриччоне, 61), Барак — Фалько (Шахов, 61), Сапонара — Лападула.

Парма: Сепе — Лорини (Реджини, 53), Бруну Алвеш (Дермаку, 46), Гальоло, Дармиан — Эрнани (Силигарди, 53), Куртич, Барилла — Кулусевски (Жервиньо, 71) — Корнелиус (Инглезе, 62), Капрари.

Предупреждения: Куртич, Бруну Алвеш.