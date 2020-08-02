Италия

Украинского полузащитника Евгения Шахова тренер Лечче приберег на крайний случай.

Матч 38-го тура чемпионата Италии против Пармы полузащитник Лечче Евгений Шахов начнет на скамейке запасных.

В поединке на Виа дель Маре может решиться судьба Лечче, пребывающего на грани вылета из Серии А.

"Джаллоросси" занимают 18-е место и на одно очко отстают от Дженоа. Для того, чтобы сохранить прописку в элите, "волки" должны побеждать, причем и этого может оказаться недостаточно.

Дженоа, принимающая Верону, имеет преимущество над Лечче по личным встречам, поэтому ничья ничего не дает южанам, даже если "грифоны" проиграют. В то же время победа над "мастиффами" с любым счетом гарантирует генуэзцам выживание.