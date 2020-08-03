Италия

Форвард высказал свое мнение о прошедшем сезоне.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку подвел итог прошедшего сезона в Серии А, заявив, что команда продолжает развиваться.

"Серия А закончена, но мы все еще строим нашу команду и идем правильным путем".

"Спасибо за поддержку на протяжении всего этого сезона. Всем моим товарищам по команде: вы, ребята, были великолепны. Я бы отдавал все свое внимание вам каждый день", — написал Лукаку в Instagram.

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" могут и вовсе остаться без тренера, так как у Антонио Конте с руководством произошел конфликт.