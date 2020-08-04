Италия

Сергей Шевченко подводит итоги Серии А.

Сезон-2019/20 в Серии А вышел хаотичным и противоречивым. Радует, что он вообще был доигран, но нельзя не признать, что карантинная пауза внесла коррективы, и некоторые команды летом оказались неузнаваемы. Это компенсировалось превосходной результативностью, а также обилием ярких, запоминающихся матчей. Есть, впрочем, некий парадокс в том, что на протяжении года любители итальянского футбола восхищались Интером, Лацио, Аталантой, какое-то время даже Миланом, но крайне редко – Ювентусом, который всё равно оформил девятый "скудетто" подряд. Маурицио Сарри, несмотря на критику и не самую убедительную статистику, дал-таки результат, поэтому отдельные успехи Юве можно внести в перечень главных событий минувшего чемпионата.

Победа Ювентуса на Джузеппе Меацца

С первых туров наметилась интереснейшая гонка: Интер под руководством Антонио Конте бросил вызов Ювентусу. К первой личной встрече эти команды подходили с отличными показателями – "бьянконери" лишь один раз сыграли вничью, "нерадзурри" так вовсе одержали шесть побед в шести матчах. Тем важнее оказалась победа туринцев, которые выдали ураганное начало, а затем прибавили в самый нужный момент. Блеснули Дибала с Пьяничем (он тогда ещё был явным лидером Юве), а Игуаин решающим голом оправдал своё наличие в команде на этот сезон. Благодаря этому результату Ювентус вернул себе звание главного фаворита, на которое замахивался Интер.

Важной была и победа Ювентуса во втором круге, добытая аккурат перед карантином, ведь Интер в итоге отстал всего на одно очко. Но тут важен контекст: к марту интеристы откровенно выдохлись и регулярно теряли очки, да и сама игра получилась в одну калитку.

Увольнения Ди Франческо и Джампаоло

Эти две отставки разделили буквально несколько октябрьских дней. Оба молодых наставника с треском провалились в новых клубах, не сумев донести свои идеи футболистам. Их путь связывает Сампдория. Джампаоло там успешно проработал три года и заслужил приглашение в Милан, но его модель игры оказалась чересчур специфической: неудачи Марко не стали долго терпеть, а сама Сампдория при Ди Франческо не перестроилась на новые рельсы и рухнула в зону вылета. Спасением для "блучеркьяти" стало приглашение опытного Клаудио Раньери, да и карантинная пауза случилась вовремя, летом команда сумела прибавить.

Бунт в Неаполе

Эмоциональная и довольно странная история о том, как игроки Наполи ополчились против руководства клуба, а фанаты угрожали игрокам. Команда, ранее стабильно занимавшая места в лидирующей тройке, не могла победить на протяжении восьми туров. "Сенаторы" в лице Инсинье, Мертенса, Аллана и прочих чуть ли не в открытую конфликтовали с президентом. Де Лаурентис в свою очередь вовсю оригинальничал, пытаясь запереть команду на тренировочной базе, а затем высказывая желание урезать зарплаты бунтовщикам.

Закончилось всё увольнением Карло Анчелотти и внезапным назначением Дженнаро Гаттузо, который сумел наладить атмосферу в раздевалке (обычно для такой задачи берут как раз Анчелотти, но это ведь Неаполь, там своя логика) и даже выиграл Кубок, чем подсластил неудачный сезон. Увы, о борьбе за места в Лиге чемпионов речи уже не шло.

Возвращение Ибрагимовича в Милан

Настоящий символ чемпионата-2019/20. Безумная идея, ставшая реальностью и, главное, оказавшаяся действительно полезной для Милана. Ибрагимович в свои 38 лет показал, что не растерял своих лучших качеств: десять голов за полгода – отличный показатель. Не менее важными были лидерские качества Златана. С его приходом команда, ранее уныло апатичная, наконец-то встряхнулась, а летом предстала в новом, чемпионском облике. Ибра успел забить Интеру (ещё до паузы), Лацио и Ювентусу. Ему не помешала даже травма, полученная в мае.

Ренессанс Милана привёл к тому, что клуб решил продлить контракт с Пьоли, и Стефано впору благодарить своего ветерана. Рядом с Ибрагимовичем другими игроками стали Ребич с Чалханоглу, и даже разговоры о новом тренере велись в том числе в контексте будущего шведской легенды – в случае прихода Рангника он, вероятно, покинул бы команду. Впрочем, теперь мы знаем, что Ибрагимович в Милане – одновременно игрок, тренер и президент.

Три раза по семь

Если брать весь сезон, то наиболее яркое впечатление оставила, конечно же, Аталанта. Забей она сто мячей за чемпионат, в главные события идеально вписался бы юбилейный сотый гол. Увы, бергамаски чуть-чуть не дотянули до заветной цифры, но их результативность – в любом случае нечто особенное. Подумать только: команда Гасперини трижды за чемпионат забивала по семь мячей, причём все три раза выигрывала с разным счётом – 7:0 разнесла Торино, 7:1 Удинезе и 7:2 Лечче. Отметим и девятиматчевую победную серию, которая растянулась с февраля по июль.

Очередная выходка Балотелли

Одно из главных разочарований сезона – безнадёжно вылетевшая Брешия, от которой ждали как минимум адекватной борьбы за выживание, и лично Марио Балотелли. Скандальный форвард обещал триумфально вернуться в Серию А, тем более играть предстояло за клуб из города, в котором он вырос. Итог плачевен: лишь пять голов. Куда больше запомнилось происшествие в Вероне, когда Балотелли собирался покинуть поле из-за расистских оскорблений. Финальным аккордом стал конфликт с Массимо Челлино, президентом Брешии, обвинившим Марио в пропуске тренировок. Концовку сезона "ласточки" обречённо доигрывали уже без своего звёздного новичка.

Возобновление чемпионата после карантина

Практически все мировые чемпионаты весной уходили на паузу, но Серия А – особая статья. Италия первой из европейских стран пострадала от коронавируса, а ситуация в марте-апреле была настолько тяжёлой, что футбол ушёл на задний план. Тем не менее, ближайшие перспективы чемпионата Италии вызвали живую дискуссию, и с огромным трудом, преодолевая сопротивление чиновников, Кальчо шаг за шагом вернулся. Непосредственной точкой возврата стал ответный кубковый полуфинал Ювентус – Милан, но также необходимо отметить игру Аталанты и Сассуоло, которая ознаменовала возвращение футбола в Бергамо – город, особенно пострадавший от эпидемии.

Летний провал Лацио

Больше прочих за возобновление Серии А ратовал Лацио, перед которым замаячила реальная перспектива борьбы за "скудетто". Команда Симоне Индзаги приятно удивляла зимой, когда лихо расправлялась с соперниками, включая Интер и Ювентус. Тем удивительнее выглядел провал римлян в посткарантинной части сезона. Короткая скамейка, травмы, скверная форма лидеров, психологическое давление – всё это привело к тому, что Лацио откатился на четвёртое место. Если же выбирать конкретный матч, после которого шансы на чемпионство испарились, то это, пожалуй, домашние 0:3 от Милана, давшие Ювентусу возможность оторваться на семь очков.

Спасение Ювентуса в матче с Аталантой

Несмотря на самоустранение конкурента, "бьянконери" довелось понервничать. Теневым претендентом на чемпионство стала набравшая сумасшедший ход Аталанта. В личной встрече команда Гасперини выдала один из лучших матчей сезона, напрочь переиграв Ювентус в центре поля. Руслан Малиновский даже забил нерабочей правой ногой, только вот удержать победу "Богиня" не сумела из-за двух обиднейших пенальти, второй из которых случился на 90-й минуте. Аталанта так сильно выложилась, а удар по морали оказался настолько болезненным, что в последующих матчах она не сумела вернуть былой настрой и упустила даже второе место.

"Золотая бутса" Иммобиле

Личное достижение главного бомбардира Лацио, добытое во многом благодаря обилию заработанных командой пенальти – у Иммобиле 14 из 36 мячей были забиты с "точки". Регламент, впрочем, не отличает "пенальтийные" голы от обычных, поэтому Чиро уверенно обошёл Роналду с Левандовски и стал первым с 2007 года итальянцем, да и вообще представителем Серии А, выигравшим "Золотую бутсу". Кроме того, Иммобиле повторил рекорд Игуаина по количеству мячей, забитых за один сезон в чемпионате Италии. При всех оговорках, выдающийся год для Чиро.