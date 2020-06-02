Италия

Сергей Шевченко — о главном скандалисте итальянского футбола.

Марио Балотелли даже на карантине умудрился напомнить о себе, причём вновь не с лучшей стороны. Игрок, на которого так надеялись в Брешия, опять разочаровал. Не то чтобы он играл совсем уж бесполезно (19 матчей, 5 голов), но ожидания были значительно выше, всё-таки ранее форвард неплохо проявлял себя в чемпионате Франции. Даже капитанская повязка, с которой СуперМарио провёл четыре матча в феврале-марте, ему не помогла: команда безнадёжно застряла в зоне вылета, а в случае понижения в Серию В контракт Балотелли аннулировался.

Итог безрадостен: президент Брешиа Массимо Челлино (тоже, заметим, большой оригинал) подтвердил, что нападающий уходит. "Балотелли – странный парень, он больше не думает о нас. Этот игрок просто немного анархичен". Впоследствии Челлино даже не захотел встречаться с Марио, который, похоже, сам был удивлён настолько кардинальным решением президента. Увы, новое возвращение Балотелли в Серию А оказалось провальным и лишь дополнило историю скандалов и нелепых историй, в которые влипал Марио. Только самых красочных эпизодов набралось с десяток.

Дайте мне пенальти

Далёкий 2009 год. Интер играл с Палермо. Балотелли заработал пенальти и был весьма недоволен тем, что к "точке" подошёл Самуэль Это’о – Марио, как мы узнаем впоследствии, сам отлично умел реализовывать 11-метровые. Впрочем, никакие умения не оправдывают странного поведения Балотелли, который просто стал перед мячом и мешал ударить игроку своей же команды. Пришлось вмешиваться капитану, Хавьеру Дзанетти, который увёл Марио из штрафной за руку, словно капризного ребёнка, которому родители не покупают желанную игрушку.

Испортить праздник

Всё тот же сезон-2009/10. "Нерадзурри" обыграли Барселону в первом полуфинале Лиги чемпионов, но Балотелли – человек, умеющий испортить вечеринку. У Марио были натянутые отношения с болельщиками, и он, не выдержав их свиста в свой адрес, по окончании матча бросил чёрно-синюю футболку на газон. За такое неуважение к цветам Балотелли не отделался внушением. Воспитанием хулигана занялся Марко Матерацци, который в подтрибунном помещении влепил Марио затрещину, а через неделю показательно вырубил нападающего в двусторонке.

Претензий к Балотелли хватало и помимо брошенной футболки. Например, он мог во всеуслышание заявить, что не собирается выкладываться в предстоящем матче – и это в сезоне, когда Интер Моуриньо шёл на "требл". Вот растиражированная история с удалением Балотелли против Рубина – как минимум, преувеличение, ведь Марио был удалён не сразу после перерыва, как гласит молва, а на 60-й минуте.

Дротиками в молодёжь

Классическая история времён Манчестер Сити. Чем можно развлечь себя на тренировочной базе? Например, швырять дротики в игроков молодёжного состава – по крайней мере, Балотелли пришло в голову именно это. То ли молодой (ему тогда исполнилось всего 20 лет) нападающий самоутверждался таким образом, то ли действительно жить в сером рабочем Манчестере было куда скучнее, нежели в гламурном Милане, но старт английской эпопеи Марио получился характерным.

Ударить динамовца

Эпизод, запомнившийся украинским болельщикам. Ман Сити в первом матче 1/8 финала Лиги Европы-2010/11 уступил Динамо 0:2, но был полон решимости отыграться – по составу это уже была топ-команда. "Горожан" подвёл Балотелли, который на 36-й минуте в каратэистском прыжке ударил Горана Попова в грудь, за что получил прямую красную карточку. В меньшинстве Сити выиграл лишь 1:0, так что именно выходку Марио впору называть ключевым событием двухматчевого противостояния.

Замена за пижонство

Товарищеский матч летом 2011 года. Манчестер Сити встречался с Лос-Анджелес Гэлакси. Балотелли решил спижонить: он, выйдя один на один, мог спокойно забивать или даже катить мяч свободному партнёру, однако вместо этого он развернулся спиной к вратарю и ударить пяткой. Итог – нелепейший удар мимо ворот. Такое недопустимо даже в спаррингах, поэтому Роберто Манчини сразу же в наказание заменил игрока. Марио ещё и возмущался, отказавшись пожимать руку тренеру.

Пожар в ванной

Практически визитная карточка Балотелли и очередная иллюстрация на тему "как не надо делать". На этот раз Марио чудил у себя дома, причём вместе с друзьями. Весёлая компания из пяти человек решила запустить фейерверк через окно в ванной и подожгла штору. Огонь быстро перекинулся на другие помещения квартиры, из-за чего пришлось вызывать пожарных. Никто, к счастью, не пострадал. Балотелли впоследствии уверял, что фейерверк запускал не он, а один из товарищей, но эта история намертво приклеилась к образу Марио. Милая деталь: инцидент случился аккурат накануне манкунианского дерби.

Дисквалификация по видео

Удаления – привычное дело для Балотелли. Поди отыщи форварда, которого выгоняли бы с поля так же часто. О чём говорить, если его карьера в Брешия началась с четырёхматчевой дисквалификации за ещё французские прегрешения? Был, однако, эпизод, когда Марио не удалили, но дисквалификацию он отбыл сполна – как раз те же четыре матча. Речь об инциденте в матче с Фулхэмом сезона-2011/12. Балотелли размашисто бил по воротам, а затем, потеряв равновесие, потоптался по руке и голове Скотта Паркера. Арбитр ничего эдакого не заметил, а вот дисциплинарная комиссия – ещё как, и после изучения видеозаписи эпизода приняла жёсткое решение. Пожалуй, тут сказался имидж Балотелли как неисправимого хулигана.

Драка с Манчини

Балотелли долго терпели в Манчестере, но последней каплей стал прямой конфликт с Роберто Манчини – человеком, который изначально верил в талант Марио. Марио на тренировке грубо подкатился под Скотта Синклэйра, а подбежавший Манчини схватил Балотелли за футболку. Если бы не ассистенты – не миновать настоящей драки (Манчини это умеет, мы писали о его игровых годах). Неминуемым стало расставание с Балотелли, который практически сразу же отправился в Милан.

Курить запрещено

В составе любимых "россонери" Марио какое-то время действительно был "Супер", но и там не обошлось без инцидента: Балотелли оштрафовали за курение в туалете поезда, которым Милан добирался на матч с Фиорентиной.

Вообще говоря, каких-то мелких забавных подробностей в жизни Балотелли хватало с избытком, достаточно вспомнить его эпическую борьбу с манишкой. Или, например, вот так он описывал пребывание на карантине: "В первые три дня я в основном ел картон и пытался откусывать куски от стены, потому что совсем не умею готовить. К счастью, затем я смог заказывать еду". Зная характер Марио, понимаешь, что это могло быть и не преувеличением.

Расизм в Вероне

Текущий сезон. Брешия играла в гостях с Вероной, чьи фанаты известны ультраправыми взглядами. Балотелли пытались унизить обезьяньими "уханиями", и на 54-й минуте Марио вспылил, схватив мяч в руки и запустив его в сторону обидчиков. Затем его долго уговаривали продолжить встречу. Балотелли вернулся и даже забил эффектный мяч престижа, хотя его команда уступила 1:2. Этот неприятный инцидент (который вскоре повторился с Тайсоном в матче чемпионата Украины), увы, стал наиболее запоминающимся моментом карьеры Марио в Брешии. Кто теперь рискнёт подписать такого чудо-футболиста?