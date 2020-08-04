Gazetta dello Sport подводит итоги чемпионата Италии сезона-2019/20.
Руслан Малиновский, Getty Images
04 августа 2020, 12:45
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский занял 38-е место в сотне лучших игроков итальянского первенства по версии Gazzetta dello Sport.
Первые три места в рейтинге достались Пауло Дибале (Ювентус), Чиро Иммобиле (Лацио) и Криштиану Роналду (Ювентус) соответственно.
Аталанта представлена в сотне десятью игроками: Алехандро Гомесом (4-е место), Йосипом Иличичем (10), Дуваном Сапатой (13), Робином Госенсом (17), Луисом Муриэлем (23), Ремо Фройлером (30), Мартеном Де Рооном (31), Русланом Малиновским (38), Рафаэлем Толоем (57) и Тимоти Кастанем (84).
По количеству игроков в сотне "бергамаски" делят первое место с Интером. Ювентус представлен девятью футболистами – причем Джанлуиджи Буффон занял последнее, сотое место.
Звезда Милана Златан Ибрагимович занял седьмое место, Франк Рибери из Фиорентины – 16-е, Мигель Велозу из Вероны – 53-е.
Лишь по одному представителю в сотню лучших отрядили Дженоа (Горан Пандев, 94 место) и СПАЛ (Андреа Петанья, 97).