Италия

Чешский полузащитник продолжит карьеру в Праге.

Хавбек Болоньи Ладислав Крейчи перешел в пражскую Спарту, сообщил официальный сайт итальянского клуба.

Крейчи заключил трехлетний контракт со Спартой. Он будет играть за пражан под девятым номером.

В Болонью Ладислав перешел в 2016 году как раз из Спарты. За "россоблу" он провел 84 матча за этот период и забил три гола.

За Спарту Крейчи выступал с сезона-2009/10, наиграв в сумме 194 матча за клуб. Он дважды выигрывал чемпионат Чехии с командой и еще один раз – Кубок страны.

Что касается входящих трансферов, то по информации болонских СМИ, "россоблу" интересуются нападающим Динамо Владиславом Супрягой.