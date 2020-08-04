Чешский полузащитник продолжит карьеру в Праге.
Ладислав Крейчи, ФК Спарта
04 августа 2020, 14:47
Хавбек Болоньи Ладислав Крейчи перешел в пражскую Спарту, сообщил официальный сайт итальянского клуба.
Крейчи заключил трехлетний контракт со Спартой. Он будет играть за пражан под девятым номером.
В Болонью Ладислав перешел в 2016 году как раз из Спарты. За "россоблу" он провел 84 матча за этот период и забил три гола.
За Спарту Крейчи выступал с сезона-2009/10, наиграв в сумме 194 матча за клуб. Он дважды выигрывал чемпионат Чехии с командой и еще один раз – Кубок страны.
Что касается входящих трансферов, то по информации болонских СМИ, "россоблу" интересуются нападающим Динамо Владиславом Супрягой.