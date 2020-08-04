Швейцарский коуч станет сменщиком Морено Лонго.
Марко Джампаоло, Getty Images
04 августа 2020, 19:58
Бывший главный тренер Милана Марко Джампаоло в ближайшее время возглавит Торино. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
53-летний специалист отправится в Милан для расторжения прошлого соглашения, после чего подпишет контракт с римским клубом сроком на два года с опцией возможного продления.
Напомним, что Марко Джампаоло назначили на пост главного тренера "россонери" летом 2019 года, но после серии неудачных результатов его уволили уже спустя семь матчей.