Италия

Швейцарский коуч станет сменщиком Морено Лонго.

Бывший главный тренер Милана Марко Джампаоло в ближайшее время возглавит Торино. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

53-летний специалист отправится в Милан для расторжения прошлого соглашения, после чего подпишет контракт с римским клубом сроком на два года с опцией возможного продления.

Напомним, что Марко Джампаоло назначили на пост главного тренера "россонери" летом 2019 года, но после серии неудачных результатов его уволили уже спустя семь матчей.