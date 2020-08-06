Форвард все ближе к тому, чтобы оказаться в Серии А.
Владислав Супряга, фото Динамо
06 августа 2020, 15:44
Руководство Болоньи начало переговоры с Динамо об аренде нападающего команды Владислава Супряги с правом обязательного выкупа, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, "россоблу" уже сделали киевлянами официальное предложение. Отмечалось, что Болонья видит в Супряге замену Родриго Паласио.
В сезоне-2019/20 Владислав Супряга забил 14 голов в 25 матчах украинской Премьер-лиги, выступая на правах аренды за Днепр-1. После назначения Мирчи Луческу молодой форвард вернулся в стан Динамо.
Ранее сообщалось, что Динамо ответило на запрос Болонье о стоимости футболиста, потребовав у итальянцев 8-10 миллионов евро.