Италия

Форвард все ближе к тому, чтобы оказаться в Серии А.

Руководство Болоньи начало переговоры с Динамо об аренде нападающего команды Владислава Супряги с правом обязательного выкупа, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, "россоблу" уже сделали киевлянами официальное предложение. Отмечалось, что Болонья видит в Супряге замену Родриго Паласио.

В сезоне-2019/20 Владислав Супряга забил 14 голов в 25 матчах украинской Премьер-лиги, выступая на правах аренды за Днепр-1. После назначения Мирчи Луческу молодой форвард вернулся в стан Динамо.