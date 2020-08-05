Украина

Украинский форвард — приоритетная цель для "красно-синих".

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга может продолжить карьеру в итальянской Серии А, где в его услугах серьезно заинтересована Болонья.

Как сообщает Bologna Sport News, помешать переходу 20-летнего украинца в новый клуб могут финансовые запросы "бело-синих", требующих за своего футболиста 8-10 миллионов евро.

Данная сумма может стать неподъемной для Болоньи в нынешних реалиях, поскольку руководство клуба намерено решить проблему с убытками, которые были вызваны пандемией коронавируса.

В сезоне-2019/20 Владислав Супряга забил 14 голов в 25 матчах украинской Премьер-лиги, выступая на правах аренды за Днепр-1. После назначения Мирчи Луческу молодой форвард вернулся в стан Динамо.

Ранее появлялась информация, что в предстоящей кампании Болонья рассматривает Супрягу в качестве дублера 38-летнего Родриго Паласио, что поможет ему набраться опыта и быстрее адаптироваться к итальянскому футболу.