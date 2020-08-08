Италия

Хавбек намерен вернуться в итальянскую команду.

Полузащитник Челси Тьемуэ Бакайоко намерен покинуть команду в межсезонье, желая вернуться в Милан, за который он выступал на правах аренды, сообщает Calciomercato.

По данным источника, хавбек готов пойти на сокращение зарплаты в два раза ради того, чтобы вновь оказаться в стане "россонери".

Отметим, что в Челси футболист на сегодняшний день зарабатывает шесть миллионов евро в год. СМИ сообщали, что его вероятная зарплата в Италии будет в районе 3-4 миллионов.

Ранее утверждалось, что и лондонцы намерены продать игрока, выручив с его трансфера 20 миллионов евро.