Италия

Новый наставник Ювентуса младше, чем его новый подопечный Джанлуиджи Буффон.

Легендарный полузащитник Андреа Пирло стал новым главным тренером Ювентуса, сменив на этом посту Маурицио Сарри после вылета туринцев из Лиги чемпионов от Лиона на стадии 1/8 финала.

42-летний вратарь Ювентуса Джанлуджи Буффон отреагировал на назначение своего бывшего одноклубника и партнера по сборной Италии, которого он старше на один год.

"Теперь я должен называть тебя Мистером? Удачи в новом вызове, Андреа!", — написал Буффон в Twitter.

Quindi ora devo chiamarti Mister!?!?!



In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea! #CoachPirlo pic.twitter.com/CWHMUoyqR3 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 8, 2020

Стоит отметить, что Андреа Пирло только в конце июля этого года был назначен на пост главного тренера молодежной команды туринцев (U-23) и до этого не имел опыта на подобной должности, а теперь он возглавляет первую команду Ювентуса.