Новый наставник Ювентуса младше, чем его новый подопечный Джанлуиджи Буффон.
Андреа Пирло и Джанлуиджи Буффон, Getty Images
08 августа 2020, 23:58
Легендарный полузащитник Андреа Пирло стал новым главным тренером Ювентуса, сменив на этом посту Маурицио Сарри после вылета туринцев из Лиги чемпионов от Лиона на стадии 1/8 финала.
42-летний вратарь Ювентуса Джанлуджи Буффон отреагировал на назначение своего бывшего одноклубника и партнера по сборной Италии, которого он старше на один год.
"Теперь я должен называть тебя Мистером? Удачи в новом вызове, Андреа!", — написал Буффон в Twitter.
Стоит отметить, что Андреа Пирло только в конце июля этого года был назначен на пост главного тренера молодежной команды туринцев (U-23) и до этого не имел опыта на подобной должности, а теперь он возглавляет первую команду Ювентуса.