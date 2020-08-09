Италия

Новый тренер "бьянконери" определился с первой трансферной целью.

Ювентус возобновил интерес к полузащитнику Брешии Сандро Тонали, сообщает издание Tuttosport.

Новый главный тренер "бьянконери" Андреа Пирло хочет видеть молодого хавбека в своей команде. "Бьянконери" готовы отказаться от трансфера Жоржиньо, чтобы заполучить 20-летнего игрока.

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Стоимость центрального полузащитника оцениваются в сумму около 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тонали провел 36 поединков в футболке "ласточек", отличившись одним голом и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Тонали также заинтересован Интер.