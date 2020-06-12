Италия

Брешия готова расстаться с итальянским хавбеком за 50 миллионов евро.

Полузащитник Брешии Сандро Тонали может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, а главным претендентом на его подписание называется Интер.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство миланского клуба ведет активные переговоры как с 20-летним итальянцем, так и с Брешией.

Утверждается, что "нерадзурри" предложили Тонали долгосрочный контракт на пять лет с годовым окладом в 2,5 миллионов евро. Кроме того, Интер готов включить в сделку различные бонусы за успешные выступления талантливого хавбека.

На данном этапе переговоров миланская команда пытается договориться с Брешией о размере компенсации за трансфер Сандро Тонали. "Леонесса" требует за своего игрока 50 миллионов евро.

Напомним, ранее президент Брешии Массимо Челлино подтвердил, что получал предложения по Тонали от Барселоны, ПСЖ, Наполи, Интера, Ювентуса и Фиорентины. Сообщалось, что сам футболист предпочитает перейти в стан "нерадзурри".