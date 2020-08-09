Италия

Итальянский специалист горд быть тренером "бьянконери".

В субботу, 8 августа, Ювентус объявил о том, что Маурицио Сарри уволен с поста главного тренера команды. На его место пришел Андреа Пирло, который очень рад такой возможности проявить себя.

"Счастлив и горд получить такое уважение и доверие от руководства Ювентуса. Готов к этой фантастической возможности!", — написал Андреа Пирло на своей странице в Twitter.

Отметим, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду остался доволен назначением 41-летнего специалиста.