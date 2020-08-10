Защитник немецкой команды может продолжить карьеру в Серии А.
Александар Драгович, Getty Imaegs
10 августа 2020, 16:49
Александар Драгович заинтересовал Болонью, сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб начал переговоры с Байером. Не сообщается, речь идет о выкупе или аренде.
Напомним, что Драгович выступал с 2013 по 2016 год за киевское Динамо.
В сезоне-2019/20 в Бундеслиге 29-летний футболист провел 15 игр и не отличился результативными действиями.