Италия

Защитник немецкой команды может продолжить карьеру в Серии А.

Александар Драгович заинтересовал Болонью, сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб начал переговоры с Байером. Не сообщается, речь идет о выкупе или аренде.

Напомним, что Драгович выступал с 2013 по 2016 год за киевское Динамо.

В сезоне-2019/20 в Бундеслиге 29-летний футболист провел 15 игр и не отличился результативными действиями.