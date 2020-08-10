Италия

Вероятно, вскоре мы увидим аргентинца в другой команде.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин готов к тому, что в нынешнее трансферное окно покинет команду, сообщает Le 10 Sport.

По данным источника, руководство туринцев и вовсе рассматривает вариант, чтобы досрочно прекратить сотрудничество с игроком, контракт которого заканчивается в 2021 году.

В прошедшем для Ювентуса сезоне Игуаин провел на поле 44 поединка, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий может оказаться в Фиорентине, став частью сделки по Федерико Кьезе.