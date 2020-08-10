Вероятно, вскоре мы увидим аргентинца в другой команде.
Гонсало Игуаин, getty images
10 августа 2020, 23:54
Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин готов к тому, что в нынешнее трансферное окно покинет команду, сообщает Le 10 Sport.
По данным источника, руководство туринцев и вовсе рассматривает вариант, чтобы досрочно прекратить сотрудничество с игроком, контракт которого заканчивается в 2021 году.
В прошедшем для Ювентуса сезоне Игуаин провел на поле 44 поединка, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что нападающий может оказаться в Фиорентине, став частью сделки по Федерико Кьезе.