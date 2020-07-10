Аргентинский нападающий может перебраться в стан "фиалок".
Гонсало Игуаин, getty images
10 июля 2020, 14:53
Руководство Фиорентины смирилось с тем, что им не удастся продлить контракт с Федерико Кьезой.
"Фиалки" ожидают, что активнее всех в подписании итальянца будет Ювентус, но Рокко Коммиссо просит за игрока 70 миллионов евро.
Как сообщает Calciomercato, туринцы попытаются снизить цену на игрока, задействовав в сделке Гонсало Игуаина или Кристиана Ромеро.
Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает четырех игроков в качестве части сделки по Кьезе.