Италия

Аргентинский нападающий может перебраться в стан "фиалок".

Руководство Фиорентины смирилось с тем, что им не удастся продлить контракт с Федерико Кьезой.

"Фиалки" ожидают, что активнее всех в подписании итальянца будет Ювентус, но Рокко Коммиссо просит за игрока 70 миллионов евро.

Как сообщает Calciomercato, туринцы попытаются снизить цену на игрока, задействовав в сделке Гонсало Игуаина или Кристиана Ромеро.

Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает четырех игроков в качестве части сделки по Кьезе.