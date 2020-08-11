Италия

"Быки" хотят заполучить вингера Вероны.

Полузащитник Вероны попал в сферу интересов Торино, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Туринский клуб работает над усилением состава в летнее межсезонье и хочет заполучить итальянского вингера. В подписании 29-летнего игрока заинтересован новый тренер Марко Джампаоло, который работал с ним в Милане.

Контракт Борини с Вероной истекает в конце августа, и он может получить статус свободного агента.

В минувшем сезоне полузащитник провел 14 поединков в футболке "желто-синих", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Торино начал переговоры с Миланом по Рикардо Родригесу.