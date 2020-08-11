Италия

Президент намерен уберечь себя от досрочного прекращения сделки.

Руководство Наполи близко к тому, чтобы подписать новый контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо, утверждает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, сам Гаттузо пока не спешит продлевать действующее соглашение до 2023 года из-за определенных требований президента Аурелио де Лаурентиса.

Так, отмечается, что де Лаурентис хочет включить в новый договор пункт, по которому Гаттузо должен будет оплатить штраф в размере семи миллионов евро, если захочет досрочно прекратить контракт. СМИ сообщает, что именно данные требования и останавливают тренера поставить подпись под соглашением.

Напомним, текущий договор Гаттузо с клубом истекает в 2021 году, а сам менеджер стал во главе команды прошлым летом.