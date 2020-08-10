Италия

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис готов предложить Дженнаро Гаттузо возможность остаться тренером команды до лета 2023 года.

Наполи и Дженнаро Гаттузо в принципе согласовали условия нового контракта, но пока не спешат его подписывать — сообщает Sky Sport Italia.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис остался доволен работой Гаттузо, сменившего Карло Анчелотти по ходу сезона-2019/20 и выигравшего Кубок Италии, и готов подписать с ним новый контракт до лета 2023 года, хотя обычно опасается связывать себя обязательствами на долгий срок.

Что касается Гаттузо, чей нынешний контракт действует до июня 2021 года, также не торопит события, предпочитая концентрироваться на предстоящей трансферной кампании, которая обещает стать насыщенной для неаполитанцев.

Интересно, что Гаттузо, уходя из Милана, отказался от любой компенсации за увольнение при условии, если все члены его штаба получат всю полагавшуюся им зарплату до конца контракта.