Италия

Похоже, форвард не планирует менять прописку.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле заявил, что в ближайшее время подпишет новое соглашение с клубом.

"Я намерен навсегда посвятить себя Лацио. Продление контракта будет на три года, поэтому соглашение истечет в 2025 году, когда мне исполнится 35 лет".

"До приезда в Лацио я часто общался с Наполи, но по тем или иным причинам мы никогда не соглашались подписать сделку".

"Неаполь — это город, в котором я родился, я всегда буду следовать за Неаполем с любовью, но то, что Лацио дал мне и дает мне, бесценно", — сказал Иммобиле Sky Italia.

Ранее форвард сообщил, что с ним предприняли попытку вести переговоры представители Ньюкасла.