Италия

Форвард рассказал о прошедшем контакте с "сороками".

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле заявил, что в тот период, когда Ньюкасл могли приобрести саудовские шейхи, англичане общались с его агентом.

"В то время, когда шли разговоры о возможной покупке Ньюкасла шейхами, они звонили моему агенту Алессандро Моджи".

"Премьер-лига не одобрила это предложение, или сами инвесторы передумали покупать их, я плохо помню. Я знаю, что они также искали итальянского тренера, Массимилиано Аллегри или Лучано Спаллетти", — сказал Иммобиле Corriere Dello Sport.

Ранее сообщалось, что Лацио намерен сохранить Иммобиле, предложив игроку новый контракт с улучшенными условиями.