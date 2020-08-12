Италия

Хавбек близок к возвращению в стан итальянцев.

Милан сделал официальное предложение Челси об аренде с правом выкупа полузащитника Тьемуэ Бакайоко, утверждает Фабрицио Романо.

По данным источника, "россонери" предложили лондонцам три миллиона евро в качестве суммы аренды игрока и еще 35 миллионов за полноценный выкуп контракта по истечению аренды.

Также журналист отмечает, что сам Бакайоко очень хочет вернуться Милан, цвета которого он защищал в сезоне-2018/19.

Ранее сообащось, что полузащитник готов к сокращению своей зарплаты вдвое ради переезда в стан "россонери".