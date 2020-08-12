Италия

Помимо Альваро Мораты, в списке потенциальных усилений линии атаки "старой синьоры" находится форвард Ромы.

Нападающий Ромы Эдин Джеко может продолжить карьеру в другом клубе Серии А, поскольку в его услугах заинтересован Ювентус.

Как сообщает Sky Sport Italia, туринский клуб начал переговоры по переходу 34-летнего боснийца, чей контракт с "волками" истекает летом 2022 года.

При этом утверждается, что в шорт-листе Ювентуса также находится форвард Атлетико Альваро Мората, в подписании которого заинтересован и миланский Интер.

В сезоне-2019/20 Эдин Джеко провел в футболке Ромы 43 поединка, в которых он забил 19 голов и отдал 14 результативных передач.