Италия

Неаполитанцы готовы заплатить за испанского защитника 15 миллионов евро.

Защитник мадридского Реала Серхио Регилон, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за Севилью, может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Николо Скира, Наполи продолжает попытки заполучить 23-летнего испанца, сделав предложение "сливочным" в размере 15 миллионов евро.

Тем не менее, этой суммы может быть недостаточно для того, чтобы подписать Регилона, поскольку Реал намерен выручить с продажи своего футболиста 25 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Серхио Регилон провел в футболке Севильи 36 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее появлялась информация, что Челси также рассматривает вариант с подписанием испанского защитника, поскольку команду могут покинуть Алонсо и Эмерсон.