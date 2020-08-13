Италия

Итальянский клуб предпринимает попытки подписать украинца.

Болонья продолжает проявлять интерес к нападающему Динамо Владиславу Супряге.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, руководство "россоблу" уже начало переговоры по украинцу и предложило за него 8 миллионов евро и бонусы. Киевляне не хотят принимать такое предложение итальянского клуба и требуют за молодого форварда 15 млн евро.

Действующий контракт нападающего с "бело-синими" рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне 20-летний игрок выступал на правах аренды в Днепре-1, где провел 26 матчей и забил 15 голов.

Ранее сообщалось, что в подписании Супряги также заинтересована Аталанта.