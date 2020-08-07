Украина

Иван Пироженко заявил, что никаких переговоров с Болоньей не было.

В последнее время итальянская пресса информировала о желании Болоньи подписать перспективного нападающего Динамо Владислава Супрягу. Агент 20-летнего украинца Иван Пироженко подтвердил, что есть интерес к его клиенту со стороны нескольких клубов, однако именно Болоньи нет в их числе (по крайней мере не было никаких предложений).

Несмотря на существующие варианты продолжения карьеры, Владислав Супряга принял решение еще на год остаться в украинской Премьер-лиге и поработать под руководством Мирчи Луческу в киевском Динамо.

"Серия А — мечта многих молодых парней, не только украинцев, которые помнят фантастическую карьеру Шевченко в Милане. О Владиславе ходит много слухов: многие клубы, не только итальянские, наблюдали за ним, и они отправили своих скаутов. Мы имеем дело с двумя командами, но Болонья не одна из них".

"Цена? Это не мало: минимум 13-15 миллионов евро, и это логично, если вдуматься, сколько голов он забил. Если бы он был португальским, испанским или бразильским футболистом, он стоил бы 30 миллионов…"

"Мы работаем над тем, чтобы Влад стал еще лучше. Я не знаю, кто там что предлагает за нашей спиной, но 90% слухов — фальшивка. Мы поговорили с мальчиком и решили провести еще один год в Украине после приезда Луческу в киевское Динамо. Его опыт и авторитет могут помочь ему вырасти, прежде чем совершить скачок в Европе. Это наша стратегия, но никогда не знаешь, что будет дальше", — приводит слова Ивана Пироженко Calciomercato.it.

В сезоне-2019/20 Владислав Супряга забил 14 голов в 25 матчах украинской Премьер-лиги, выступая на правах аренды за Днепр-1. После назначения Мирчи Луческу молодой форвард вернулся в стан Динамо.