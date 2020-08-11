Италия

Украинский нападающий привлек внимание еще одного итальянского клуба.

Владислав Супряга привлек внимание со стороны Аталанты, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, "богиня" – вторая команда, которая заинтересована в 20-летнем футболисте, помимо Болоньи.

Ожидается, что стоимость Супряги составляет примерно 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Супряга выступал за Днепр-1 на правах аренды. На его счету 26 игр во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отличился одной результативной передачей.

Ныне Владислав вернулся в расположение Динамо и провел 65 минут на поле в товарищеском матче против Десны.

Напомним, что в Аталанте выступает соотечественник Супряги в лице Руслана Малиновского.