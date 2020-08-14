Италия

Итальянцам не терпится видеть Артура в своей команде.

В конце июня Барселона и Ювентус договорились об обмене игроков — по окончании сезона Артур должен отправиться в Турин, а в обратном направлении последует Миралем Пьянич.



Но если Пьянич до конца был предан Ювентусу и играл за команду в самых важных матчах, то Артур решил не возвращаться в Барселону после отпуска и отказался готовиться к матчам Лиги чемпионов. Руководство каталонцев пригрозило футболисту дисциплинарными санкциями, поскольку его действия являются нарушением контрактных обязательств, и только после этого Артур вернулся к диалогу.

Теперь же в конфликт вмешался Ювентус. Sport.es сообщает, что итальянцы попросили руководство Барселоны поскорее решить проблему с Артуром и позволить ему присоединиться к Ювентусу как можно скорее. Другими словами, Ювентус просит Барселону освободить бразильца от контрактных обязательств.

"Старая синьора" хочет, чтобы Артур поскорее приступил к тренировочному процессу с новой командой.