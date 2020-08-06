Испания

Бразильский хавбек намерен продолжить переговоры с "сине-гранатовыми" о расторжении контракта.

Полузащитник Артур Мело принял решение вернуться в Барселону, чтобы продолжить переговоры с клубом о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщает Sport.es, который ссылается на источники внутри клуба.

Прежде чем переступить порог тренировочной базы "сине-гранатовых", 23-летний бразилец обязан пройти несколько тестов, а после встретиться с техническим секретарем и главным тренером Кике Сетьеном.

Вероятного того, что Артур выступит за Барселону в Лиге чемпионов в случае выхода в четвертьфинал, полностью исключена. Утверждается, что бразилец уже сыграл свой последний матч в футболке "сине-гранатовых".

Напомним, что Артур стал игроком Ювентуса как часть обмена на Миралема Пьянича. После этого бразильский хавбек отказался выступать за Барселону, чтобы как можно скорее присоединиться к новому клубу. Руководство каталонцев пригрозило футболисту дисциплинарными санкциями, поскольку его действия являются нарушением контрактных обязательств.