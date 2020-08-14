Италия

Французский вингер может перебраться в Италию.

Полузащитник Флориан Товен может продолжить карьеру в итальянской Серии А после того, как он отказался продлевать контракт с Марселем.

Как сообщает Football Italia, в 27-летнем французе заинтересована Аталанта. Товен оценивается в 15-20 миллионов евро, однако помешать трансферу может высокая зарплата футболиста.

В сезоне-2019/20 Флориан Товен практически не играл после операции на лодыжке, которую он перенес в сентябре. На его счету всего два матча в минувшей кампании.

Ранее сообщалось, что за подписание французского вингера готов побороться Милан.