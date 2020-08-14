Италия

Нидерландский защитник может окончательно покинуть Рому.

Правый защитник Ромы Рик Карсдорп, в прошлом сезоне защищавший цвета Фейеноорда, может окончательно сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, к 25-летнему нидерландцу проявляют интерес Севилья и Шальке. Также в Рому поступал запрос по Карсдопу от Саутгемптона.

В сезоне-2019/20 защитник провел в футболке Фейеноорда 24 поединка во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что на позицию правого защитники Рома рассматривает игрока Динамо Томаша Кендзеру.