Нидерландский защитник может окончательно покинуть Рому.
Рик Карсдорп, Getty Images
14 августа 2020, 14:00
Правый защитник Ромы Рик Карсдорп, в прошлом сезоне защищавший цвета Фейеноорда, может окончательно сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира, к 25-летнему нидерландцу проявляют интерес Севилья и Шальке. Также в Рому поступал запрос по Карсдопу от Саутгемптона.
В сезоне-2019/20 защитник провел в футболке Фейеноорда 24 поединка во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что на позицию правого защитники Рома рассматривает игрока Динамо Томаша Кендзеру.